Bei der Stunde der Wintervögel, einer Mitmachaktion des Naturschutzbundes, ist der Spatz bundesweit erneut absoluter Spitzenreiter. Auch in der Stadt Kaiserslautern hat er sich auf den Thron gesetzt und den Star abgeschlagen auf Platz vier erscheinen lassen.

Im Landkreis Kaiserslautern konnte sich der Spatz, der in offiziellen Listen als Haussperling geführt wird, nach 2020 wieder als Nummer eins behaupten. Der Naturschutzbund bewertet das vorläufige Zählergebnis — noch müssen letzte Daten ausgewertet werden — als einen Mitmacherfolg. Deutschlandweit haben weit über 200.000 Menschen in ihren Gärten, auf dem Balkon oder in Parks gezählt. In der Stadt Kaiserslautern waren diesmal deutlich mehr Vogelzählfreunde aktiv. In 169 Gärten wurden 5346 Vögel gezählt, im Vorjahr wurde in 69 Gärten in die Luft und an die Vogelhäuschen geschaut und dabei 2414 Vögel aufgelistet.

Der Star hat sich in diesem Jahr tatsächlich rar gemacht, ist mit einem Minus von fast 60 Prozent von Platz eins auf Platz vier abgerutscht. Da hat sich der Abflug der Stockborner Schlafstare doch bemerkbar gemacht. Der Spatz hat dagegen mit gut 15 Prozent zugelegt. Auf Platz zwei erscheint die Amsel vor der Kohlmeise, dem Star, der Blaumeise, dem Feldsperling, Buchfink, Elster und Ringeltaube, die mit einem Plus von 103 Prozent auftaucht.

Im Landkreis 6855 Vögel gezählt

Im Landkreis wurden in 217 Gärten 6855 Vögel gezählt. Der Spatz liegt hier vor der Kohlmeise. Amsel, Blaumeise, Feldsperling und der Star folgen. Die so typischen Futterplatzbesucher wie viele Meisenarten, Kleiber, Gimpel, Eichelhäher oder Kernbeißer, haben sich, so geht es aus den Nabu-Zähllisten hervor, diesmal rar gemacht. Das liegt wohl an dem bisher recht milden Winter, da bleiben diese Vögel lieber in ihrem angestammten Platz im Wald. Futter gibt es da reichlich. Auch die sonst üblichen größeren Nord-Schwärme, die sich an den Futterstellen im Winter blicken lassen, sind bislang ausgeblieben. Wird es im Norden kalt und das Futter knapp, dann kommen die gefiederten Genossen gerne auch in die Pfalz und laben sich an den Futterhäuschen.