Die Kreissparkasse Kaiserslautern und die Stadtsparkasse Kaiserslautern werden eins. Sie fusionieren zum 1. Januar 2021 zur Sparkasse Kaiserslautern. Landrat Ralf Leßmeister (CDU) und Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) unterzeichneten das Vertragswerk.

Die Versammlung des Zweckverbands Kreissparkasse Kaiserslautern gab am Morgen grünes Licht für die Fusion der beiden Geldhäuser. Das Votum in der Verbandsversammlung fiel in nicht öffentlicher