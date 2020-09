Nach dem positiven Beschluss des Verwaltungsrats der Stadtsparkasse Kaiserslautern zu dem Vertragswerk über die Fusion mit der Kreissparkasse Kaiserslautern richten sich alle Augen nun auf die Entscheidung bei der Kreissparkasse beziehungsweise der Kreispolitik.

Bei der Kreissparkasse kommt es am Freitag zu einer Verwaltungsratssitzung. Nach RHEINPFALZ-Informationen wird das Thema unter Tagesordnungspunkt drei „Sachstand zur Fusion“ aufgerufen.

Es ist offen, ob es bereits am Freitag im Verwaltungsrat zu einer Entscheidung über die Fusion kommt. Der Verwaltungsratsvorsitzende der Kreissparkasse Kaiserslautern, Landrat Ralf Leßmeister (CDU), hat nach RHEINPFALZ-Informationen die Verwaltungsratsmitglieder vorgewarnt, dass es womöglich am darauffolgenden Montag, 14. September, zu einer Sondersitzung des Verwaltungsrats zur Fusion der Kreissparkasse Kaiserslautern mit der Stadtsparkasse kommt. Es wäre der selbe Tag, an dem Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) plant, den Stadtrat mit der Fusion der beiden Geldhäuser zu beschäftigen.

Die Kreispolitik hatte auf dem Weg zur Fusion der beiden Geldinstitute die Forderung erhoben, dass die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier ausdrücklich die zwischen Stadt und Kreis vereinbarte Gewerbesteueraufteilung billigt. Sie ist Teil der Zweckverbandsordnung, die mit der Fusion der beiden Sparkassen in Kraft treten soll. Eine solche ausdrückliche Genehmigung hatte die Aufsichtsbehörde bis dato nicht erteilt. Gleichwohl hatte sie betont, dass der ihr vorgelegte Entwurf einer Verbandsordnung insgesamt feststellungsfähig ist, sollten die zuständigen Gremien diese beschließen.

RHEINPFALZ-Informationen nach soll es in den letzten Tagen ein Schreiben der Aufsichtsbehörde ADD an Landrat Leßmeister gegeben haben, in dem zu dem Punkt noch mal eine Konkretisierung vorgenommen worden sein soll. Leßmeister wollte am Sonntag gegenüber der RHEINPFALZ dazu keine Stellung beziehen. Aus Respekt vor den Mitgliedern des Verwaltungsrats bat er um Verständnis dafür, das Thema erst in der Sitzung am Freitag intern besprechen zu wollen.

Unterdessen hat vergangene Woche Alexander Ulrich, der Fraktionsvorsitzende der Linken im Kreistag und Verwaltungsratsmitglied bei der Kreissparkasse Kaiserslautern, CDU und FWG aufgerufen, ihren Widerstand gegen die Fusion der beiden Geldinstitute aufzugeben. Er forderte sie auf, im Verwaltungsrat der Kreissparkasse ebenfalls, wie es die Stadtsparkasse getan hat, grünes Licht für die Fusion zu geben. Ein Scheitern der Fusion würde auf Kosten der Beschäftigten, der Filialen und der Kunden gehen. Eine ähnliche Aussage hatte der SPD-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Harald Westrich, getroffen.