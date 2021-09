Kunden der Sparkasse Kaiserslautern müssen am Wochenende vom 17. bis 19. September mit Einschränkungen bei der Nutzung von Geldautomaten, Kontoauszugsdruckern, Überweisungsterminals und des Online-Bankings rechnen. Der Grund ist laut Kreditinstitut die technische Fusion von Stadt- und Kreissparkasse, die nun vollzogen wird.

Rein rechtlich ist der Zusammenschluss beider Häuser bereits am 1. Januar umgesetzt worden, nun werden „die bislang noch getrennt geführten Datenbestände zusammengelegt“, erläutert der Vorstandsvorsitzende Kai Landes in einer Mitteilung der Sparkasse. Das Kreditinstitut rät seinen Kunden, sich vor dem Wochenende mit ausreichend Bargeld zu versorgen, weil es während der Fusion zu Einschränkungen kommt. So können Sparkassenkunden beispielsweise sowohl an Geldautomaten der Sparkasse selbst als auch an fremden Automaten nur eingeschränkt Bargeld abheben. Auch die Nutzung von Selbstbedienungsgeräten sowie das bargeldlose Zahlen mit der Sparkassen-Card können in dieser Zeit eingeschränkt sein, so die Bank. Daneben steht das Online-Banking nicht zur Verfügung. Keine Einschränkungen gibt es laut Sparkasse allerdings bei der Nutzung von Kreditkarten.

Stadtsparkasse: Teils neue Kontonummern

Bereits vor dem Fusionswochenende werden sukzessive die Selbstbedienungsgeräte der ehemaligen Stadtsparkasse umgestellt, also technisch zu Automaten der Kreissparkasse gemacht, wie Kai Landes erläutert. An diesen Geräten kommt es dann für Stadtsparkassenkunden zu Einschränkungen beim Zugriff auf den Kontoverbund.

Da rund 10.000 Kontonummern sowohl bei Stadt- als auch bei Kreissparkasse vergeben waren, erhalten betroffene Kunden der Stadtsparkasse im Zuge der Fusion eine neue Kontonummer samt Sparkassen-Card (Debitkarten) und Geheimzahl. Wer davon betroffen ist, hat laut Sparkasse mittlerweile bereits Karte und Geheimzahl per Post erhalten. Die neue Geheimzahl kann an jedem Geldautomaten in die persönliche Wunsch-PIN geändert werden. Die Kreditkarten der Stadtsparkasse Kaiserslautern wurden rechtzeitig vor der technischen Fusion ausgetauscht, teilt die Bank mit.

Die fusionierte Sparkasse Kaiserslautern hat künftig auch eine einheitliche Bankleitzahl (BLZ) und einen einheitlichen Bank Identifier Code (BIC), nämlich die der Kreissparkasse Kaiserslautern: 540 502 20 (BLZ), MALADE51KLK (BIC). Die neue Bankleitzahl und BIC sowie die neue Kontonummer dürfen allerdings erst am Montag, 20. September, genutzt werden, teilt das Kreditinstitut mit.