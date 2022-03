Alle geschlossenen Geschäftsstellen der Sparkasse Kaiserslautern werden am Montag, 4. April, wieder öffnen. Das teilt Michael Pfleger, der Pressesprecher des Geldinstituts, auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Anfang Dezember hatte die aus Stadt- und Kreissparkasse fusionierte Bank alle kleineren Geschäftsstellen in Stadt und Landkreis geschlossen, was gerade in den Kreisgemeinden vielerorts für Ärger bei den Kunden sorgte, da die Anfahrtswege zu den weiter geöffneten Filialdirektionen nicht selten weit sind. Begründet wurde dieser Schritt mit dem pandemiebedingt hohen Krankenstand bei der Sparkasse. Inzwischen habe sich die Lage im Unternehmen etwas entspannt, berichtet Pfleger. Vereinzelte Geschäftsstellen, beispielsweise Hohenecken, Niederkirchen und Schallodenbach, seien jetzt schon wieder geöffnet. „Alle anderen folgen am 4. April“, versichert Pfleger. Die Sparkasse verfolge das Ziel, die Filialen beständig geöffnet zu halten. „Um auf Nummer sicher zu gehen, teilen wir die Teams, die normalerweise in einer Sparkasse zusammenarbeiten, daher auf“, erläutert er das Vorgehen. Denn noch immer seien von den rund 800 Mitarbeitern des Kreditinstituts zahlreiche Beschäftigte wegen Corona krankgeschrieben oder in Quarantäne.