Der Verwaltungsrat der Sparkasse Kaiserslautern hat den Vertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden Kai Landes um fünf Jahre verlängert. Landes führt seit 1. Oktober 2018 den Vorsitz im dreiköpfigen Vorstand des Geld- und Kreditinstituts, das mit rund 5,4 Milliarden Bilanzsumme zu den größten in Rheinland-Pfalz zählt. „Wir freuen uns außerordentlich, mit Kai Landes einen ausgezeichneten Banker, einen ausgewiesenen Kenner unserer Region und dazu noch empathischen Menschen an der Spitze unserer nicht nur für die Region bedeutenden Bank zu wissen“, sagte der Verwaltungsratsvorsitzende, der Landrat des Landkreises Kaiserslautern, Ralf Leßmeister. Landes hatte nach seinem Studium der Rechtswissenschaften für seinen Berufsstart die Landesbank Rheinland-Pfalz gewählt, bevor er zur Kreissparkasse Kaiserslautern wechselte. Landes rückte im Oktober 2008 in den Vorstand auf und übernahm im Oktober 2018 den Posten des Vorstandsvorsitzenden. Als Vorstandsvorsitzender der fusionierten Sparkasse Kaiserslautern ist er für die Gesamtbanksteuerung verantwortlich.