Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Geldautomatensprengungen hat sich die Sparkasse Kaiserslautern dazu entschieden, ihre Selbstbedienungsbereiche über Nacht zu schließen. Das hat das Institut mitgeteilt. Die SB-Bereiche sind zwischen 23 und 5 Uhr geschlossen. Die Automatenbereiche in den Filialdirektionen in Enkenbach-Alsenborn, Landstuhl, Otterberg, Ramstein-Miesenbach und Weilerbach sowie in der Hauptstelle in Kaiserslautern bleiben weiter geöffnet. Die Umstellung erfolgt im Laufe des April, so die Sparkasse.