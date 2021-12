„Spanische Klänge“ haben Sängerin Antonietta Jana und Pianist Georg Lefkidis ihr Konzert im Audimax der Technischen Universität genannt. Am Sonntag, 5. Dezember, 17 Uhr, steigt es in Gebäude 42, Raum 115.

Kunstvoll überarbeitete Lieder und Volksmelodien nehmen das Publikum mit auf eine Reise durch die Welt der spanischen Klänge, verspricht der Veranstalter. „Siete canciones populares españolas“ von Manuel de Falla sollen ebenso zu hören sein wie „Punto de Habañera“ von Komponist Xavier Montsalvatge und die von Isaac Albéniz komponierte „Suite Española“ für Soloklavier.

Die Sopranistin Antonietta Jana legte 1992 ihre Opernreifeprüfung in Frankfurt ab. Seit 1985 singt sie Konzerte und Liederabende im In- und Ausland. Georg Lefkidis erhielt 1990 sein Solistendiplom am Neuen Konservatorium von Thessaloniki. Als Solist an Klavier und Cembalo sowie als Klavierbegleiter bestreitet er Auftritte im In- und Ausland. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung findet unter Beachtung der 2G-Regel sowie der aktuell geltenden Hygienemaßnahmen statt, Infos unter www.campuskultur-kl.de.