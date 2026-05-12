Am Albert-Schweitzer-Gymnasium fand erstmals der Spanisch-Vorlesewettbewerb „Leo, leo,...¿qué lees?“ statt. Auch mehrere Schüler aus Kaiserslautern waren erfolgreich.

Für den neu gegründeten Landesverband Rheinland-Pfalz/ Saarland des Deutschen Spanischlehrkräfteverbands war es eine Premiere. In Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium wurde der Spanisch-Vorlesewettbewerb am 9. Mai am Albert-Schweitzer-Gymnasiums erstmals organisiert, teilte Peter Leister, stellvertretender Schulleiter des Albert-Schweitzer-Gymnasiums, mit.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer traten in den Niveaustufen A1, A2 und B1 gegeneinander an. Einer Mitteilung zufolge bewertete die Jury Aussprache, Intonation, hörbares Leseverstehen und Interpretation. Die Jury setzte sich aus Mitgliedern des Landesvorstands zusammen: Stefan Müller ( Herxheim), Maria Villarasa (Saarbrücken), William Couttin, ( Saarburg), Peter Leister ( Kaiserslautern) und Alicia Feregrino-Langer (Landesverband Hessen).

In der Kategorie A1 gewann Alicia Rund vom Goethe-Gymnasium Germersheim. Sie verwies Eva Bogner ( Albert-Schweitzer-Gymnasium Kaiserslautern) und Alina Rauen (Gymnasium Saarburg) auf die Plätze zwei und drei. In der Niveaustufe A2 siegte Mia Reuland (Burggymnasium Kaiserslautern) vor Alisa Strauch (Albert-Schweitzer-Gymnasium Kaiserslautern) und Emilia Roth (Goethe-Gymnasium Germersheim). Der zu lesende B1-Text „La nueva noticia“ handelte von Mara, einem 15-jährigen Mädchen aus Argentinien, und ihrer schwierigen Familiensituation. Siegerin wurde Katarina Schmidt, Elftklässlerin des Lauterer Albert-Schweitzer-Gymnasiums. Den zweiten Platz belegte Charlotte Strauß vom Gymnasium im Pamina-Schulzentrum Herxheim.

Alle Preisträger erhielten eine Urkunde sowie einen Buchpreis, die Erstplatzierten zusätzlich einen Kapuzenpulli mit dem Logo des Lesewettbewerbs.