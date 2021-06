Sollte wegen steigender Infektionszahlen zu einem späteren Zeitpunkt erneut eine Bundesnotbremse notwendig werden, dann soll der Gesetzentwurf die besondere Situation von Regionen wie der Westpfalz berücksichtigen, in denen besonders viele US-Soldaten stationiert seien. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Dienstagabend in einer Videokonferenz mit Kommunalpolitikern aus der Region zugesichert. Weil die jetzige Bundesnotbremse ohnedies bereits am 30. Juni auslaufe, sei kurzfristig eine Gesetzesänderung nicht mehr sinnvoll.

Spahn und sein Staatssekretär Thomas Gebhart (Südpfalz) hatten die Videokonferenz anberaumt, um mit den Landräten Ralf Leßmeister (Kaiserslautern), Otto Rubly (Kusel) und Matthias Schneider (Birkenfeld) sowie Kaiserslauterns Oberbürgermeister Klaus Weichel über die Berechnung der Inzidenz zu reden. Bei den Kommunalpolitikern hat seit Wochen und Monaten der Fakt Unmut hervorgerufen, dass die hier wohnenden US-Militärangehörigen bei der Inzidenzberechnung nicht zur Einwohnerzahl hinzugerechnet werden. Die mehr als 30.000 US-Soldaten in den drei Landkreisen und der Stadt sind laut Nato-Truppenstatut nicht meldepflichtig und damit nicht Teil der Inzidenzberechnungen durch das Robert-Koch-Institut.

Die beteiligten Kommunalpolitiker zeigten sich mit Gesprächsverlauf und Ergebnis einigermaßen zufrieden, wunderten sich aber, dass das Thema der US-Amerikaner offenbar nicht ausreichend nachdrücklich schon im Vorfeld durch Land oder Abgeordnete an das Gesundheitsministerium kommuniziert worden sei. Die bisher schon eingereichten Verfassungsbeschwerden gegen die Art der Inzidenzberechnung sollen aber unabhängig von Spahns Zusicherung weiterlaufen, um irgendwann Rechtssicherheit zu bekommen.