Untersuchungshaft nach lebensgefährlichem Angriff mit einem Spachtel: Ein 53-Jähriger soll laut Staatsanwaltschaft einem 26-Jährigen einen Stich in den Brustkorb versetzt und ihn dadurch schwer verletzt haben.

Wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Mittwoch mitteilte, ist es am Sonntagabend zwischen einem 53-jährigen und einem 26-jährigen Mann, beide aus Kaiserslautern, in der Wohnung des 26-Jährigen zu einem Streit über persönliche Dinge gekommen, in dessen Verlauf es zu einem Gerangel zwischen beiden kam. Der 53-Jährige steht im dringenden Tatverdacht, nachdem das Gerangel beendet war und beide voneinander abgelassen hatten, unvermittelt zu einem Spachtel gegriffen, dem 26-Jährigen damit einen wuchtigen Stich in den Brustkorb versetzt und damit lebensgefährlich verletzt zu haben. Der 26-Jährige wurde notfallmedizinisch im Krankenhaus behandelt.

Bereits wegen Körperverletzungen verurteilt

Die Polizei nahm den 53-Jährigen am Montag in den frühen Morgenstunden fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kaiserslautern am Dienstag Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr. Der 53-Jährige war bereits wegen anderer Körperverletzungsdelikte verurteilt worden.

In rechtlicher Hinsicht wird dem 53-Jährigen versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er machte von seinem Schweigerecht Gebrauch, so die Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen laufen.