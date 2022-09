Vom Wasser des Kaiserslauterer Fackelbrunnens ist derzeit wenig zu sehen. Stattdessen bedeckt weißer Schaum die Wasseroberfläche. „Spaßvögel“ haben – nicht zum ersten Mal, wie Stadtsprecherin Nadin Robarge berichtet – vermutlich Waschmittel ins Brunnenwasser gekippt. Mit einem Entschäumer aus der Lebensmittelindustrie versuche man das Wasser nun von seiner weißen Decke zu befreien. Gelinge das nicht, müsse der Brunnen zur Reinigung abgeschaltet werden, so Robarge. Was in diesem Fall nicht so schlimm sei, weil der Fackelbrunnen ohnehin am Montag für die beginnenden Arbeiten an der neuen Stadtmitte abgeschaltet wird.