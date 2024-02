Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für einen Abend lang war die ausverkaufte Kammgarn am Dienstag der Comedy-Mittelpunkt von Rheinland-Pfalz. Besucher von der Mosel bis an den Rhein, vom Saarland bis in die Eifel wollten den „Liederniederschreiber“ und Wortverdreher Willy Astor erleben und brauchten es nicht zu bereuen. Drei Stunden lang Lachanfälle am Fließband waren angesagt. Und das ohne Pappnase und Batschkapp.

Schon mal gleich brät das Allround-Talent mit dem Lied „PoFinger“ der AfD eins über und fragt sich: „Bundesrepublik Björn Höcke? – „Ich weigel