Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sogenannte Off-Veranstaltungen haben einen ganz eigenen Reiz. Sie finden meist in einem ungewöhnlichen Rahmen statt, und was aufgeführt wird, kriegt man auch nicht überall geboten. Selbst das Publikum ist oft anders zusammengesetzt als bei „normalen“ Veranstaltungen. Am Samstagabend ab 19 Uhr gibt’s so eine Off-Veranstaltung auf dem Aschbacherhof zwischen Roter Hohl (Uni) und Mölschbach.

Und damit man nicht lange suchen muss: Der Spaß findet auf dem Freigelände bei den Wohnhäusern hinter der ehemaligen Gaststätte Aschbacherhof statt und ist