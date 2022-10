Die Stadtentwässerung hat Wort gehalten: Nach vier Wochen sind die Kanalbauarbeiten an der L502 zwischen Dansenberg und der Hohenecker Straße abgeschlossen. Jörg Zimmermann, Vorstand der Stadtentwässerung, hatte am Freitag erklärt, er habe bei der Baufirma auf ein schnelles Ende der Arbeiten gedrängt.

Der Stadtteil ist damit wieder auf direktem Weg aus Richtung Innenstadt zu erreichen. Bewohner von Dansenberg mussten wegen der halbseitigen Sperrung zuletzt einen Umweg über Hohenecken in Kauf nehmen. Der Forst hatte eine vergünstigte Plakette angeboten, um den privaten Forstweg von der Roten Hohl aus nutzen zu können. Damit ist spätestens am Samstag Schluss, so Zimmermann. Die Firma hätte zwar gerne noch etwas Luft bis Mittwoch gehabt, um die Baustelle abzunehmen, er aber habe Wert darauf gelegt, das „schnell durchzuziehen“. „Heute laufen noch Qualitätssicherungsmaßnahmen, wir schicken noch mal Kameras durch den Kanal, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist“, so der Chef der Stadtentwässerung am Freitag. Parallel dazu soll die Verkehrssicherung abgebaut werden, damit der Verkehr wieder in beide Richtungen laufen kann.

Der alte Kanal war im sogenannten Inliner-Verfahren saniert worden. Das heißt, es wurden in den Sammler neue Schläuche eingezogen, auf zwei Kilometer Länge. Es sei gut gelaufen, so Zimmermann. Allerdings müsse am Schachtbauwerk noch stellenweise nachgebessert werden. Das sei nicht aufwendig, dazu gebe es nur kleine Tagesbaustellen, der Verkehr werde über Ampelschaltungen geregelt.