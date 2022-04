Seit 1917 setzt sich der Sozialverband Deutschland (SOVD) für soziale Gerechtigkeit ein. Ursprünglich als Bund der Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigten in Berlin gegründet, bietet der Verein heute Rechtsberatung in sieben Bereichen des Sozialrechts an. Dazu zählen das Schwerbehindertenrecht, die Kranken- und Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung und Arbeitsförderung, Rentenversicherung, Sozialhilfe und Grundsicherung, staatliche Entschädigungsleistungen und medizinische und berufliche Rehabilitation. In jedem Bundesland ist der Verein durch eine Landesgeschäftsstelle vertreten, welche die Beratung und auch die Vertretung vor den Sozialgerichten durchführen.

Hilfe bei Schreiben an Behörden

„Wir helfen den Menschen beim Verfassen von Schreiben an Ämter oder beim Ausfüllen von Anträgen“, sagt Nicole Scheu, Mitarbeiterin der Beratungsstelle der Landesgeschäftsstelle Rheinland-Pfalz/Saarland in der Spittelstraße 3 in Kaiserslautern. In Kaiserslautern seien für die Landesgeschäftsstelle zwei Mitarbeiter, ein Landesgeschäftsführer und vier Sozialberater tätig. Man könne sich mit seinem Anliegen direkt an das Büro in Kaiserslautern wenden und dann einen Beratungstermin vereinbaren. „Während der Corona-Zeit hat sich auch die Online-Beratung etabliert, die in Zukunft weiter ausgebaut werden soll“, merkt Scheu an.

Neben der Sozialrechtsberatung und -vertretung beteiligt sich der SOVD auch am politischen Geschehen, indem er die Belange seiner Mitglieder gegenüber Entscheidungsträgern formuliert. Außerdem finden regelmäßig Aktivitäten wie der Inklusionslauf in Berlin statt. Eine Kontaktaufnahme zur Beratungsstelle Kaiserslautern ist unter Telefon: 0631 73657 möglich, oder per E-Mail an info@sovd-rps.de.