„Was es heißt, in einem reichen Land arm zu sein?“ Dieser Frage geht der aus Kaiserslautern stammende Autor Christian Baron am 21. November bei einer Lesung samt Diskussion nach. Auf der Suche nach einer Antwort darf auch das Publikum mitdiskutieren.

Baron wurde 1985 in Kaiserslautern geboren und lebt heute als freier Autor und Journalist in Berlin. Von 2014 bis 2018 war er Redakteur beim Neuen Deutschland, wo er im Feuilleton verantwortlich für den Bereich „Theater“ war, danach war er Politikredakteur der Wochenzeitung „Der Freitag“. Außer durch seine regelmäßige journalistische Tätigkeit ist er einem breiteren Publikum unter anderem durch „Ein Mann seiner Klasse“ bekannt geworden. Lesung und Diskussion mit Christian Baron finden am Montag, 21. November, ab 19 Uhr in der Friedenskapelle, Friedensstraße, statt. Veranstalter ist unter anderem das Sozialforum KL.