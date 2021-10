In Kaiserslautern hat sich ein Sozialforum gegründet. Es stellt sich am Samstag, 16. Oktober, mit einer Kundgebung und einem Informationsstand von 11 bis 17 Uhr auf dem Platz vor der Stiftskirche vor. Eine Informations- und Diskussionsveranstaltung ist zudem am Dienstag, 19. Oktober, um 19 Uhr im Café Vielfalter in der Pirmasenser Straße 20 geplant.

Im Sozialforum haben sich nach Angaben von Mitstreiter Carsten Ondreka Einzelpersonen, Aktivisten aus Gewerkschaften, Parteien, sozialen und kulturellen Vereinen und Initiativen zusammengeschlossen, um Menschen, die Sozialleistungen beziehen, prekär beschäftigt sind und um bezahlbaren Wohnraum konkurrieren müssen, eine Stimme zu geben.

An dem von der Generalversammlung der Vereinten Nationen ausgerufenen „Internationalen Tag gegen Armut und Ausgrenzung“ gehe es dem Sozialforum darum, auf die Situation von Menschen hinzuweisen, die von Grundsicherungsleistungen leben müssen und von dem wenigen Geld, was ihnen für ihren Lebensunterhalt zusteht, noch einiges abknapsen müssen, um die Mietkosten zu bezahlen. Wohnen Hartz-IV-Bezieher in Wohnungen, in denen die Kosten der Unterkunft höher sind, werden die Kosten sechs Monate lang vom zuständigen Jobcenter komplett übernommen, danach müssten die Betroffenen die Differenz selbst tragen oder in eine angemessene Wohnung umziehen, die der Wohnungsmarkt meistens aber nicht hergebe, so Ondreka.

Diese Sanktionspraxis der Jobcenter stehe im Fokus der Kundgebung sowie der Informationsveranstaltung mit Hans Sander, Sprecher der Landesarmutskonferenz Rheinland-Pfalz. Die Veranstaltung solle dazu genutzt werden, Menschen zu aktivieren und Wege aufzuzeigen, die bisherige Praxis zu überwinden.