Hinter den Kulissen der SPD im Stadtteil Siegelbach rumort es offensichtlich heftig: Nach der Mitteilung, dass die Fraktion der Ortsbeiratssitzung am Dienstag geschlossen fernbleiben wird, kündigte der SPD-Ortsvorsitzende Rudolf Klemmer an, sein Amt niederzulegen. Parteiinterner Streitpunkt ist offenbar die Zusammenarbeit und der Umgang zwischen Teilen der SPD-Fraktion und Ortsvorsteher Gerd Hach (SPD).

In einer Mitteilung an die RHEINPFALZ hat Fraktionssprecher Werner Gilla vergangene Woche angekündigt, dass die SPD-Fraktion der Ortsbeiratssitzung am Dienstag fern bleiben werde. Als Anlass für die