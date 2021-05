Im April ist das Arbeits- und Sozialpädagogische Zentrum (ASZ) im Bürgerbüro im Asternweg 37 mit seiner Sozialberatung gestartet. Als erste größere Aktion ist jetzt die Unterstützung von Flüchtlingen wie einheimischen Bewohnern von Asternweg und Geranienweg bei der Anmeldung zur Corona-Impfung gestartet. Es sei davon auszugehen, dass die Anwohner, von denen die meisten zur Prioritätsgruppe 2 oder 3 gehörten, nicht von selbst die notwendigen Formalitäten angingen, so ASZ-Geschäftsführer Willi Schattner. Mit dem Flyer, der ab sofort in den Schlichtwohnungen und Flüchtlingsunterkünften verteilt werde, wolle das ASZ Bewegung in die Angelegenheit bringen. Wer sich impfen lassen will, vereinbart einen Termin mit dem Büro. Die Mitarbeiter übernehmen dann alles Weitere. krh