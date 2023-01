Eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge lässt sich ohne Sozialarbeit im Umfeld nicht betreiben. Soviel war klar, kaum dass das Arbeits- und Sozialpädagogische Zentrum (ASZ) im „Kalkofen“ 2012 die Betreuung von 150 Geflüchteten übernommen hatte. In den umliegenden Schlichtwohnungen kamen prompt erste Unruhen auf. Die Sozialarbeiter haben alle Bewohner des Viertels im Blick.

Seit April 2021 ist im Asternweg auf Beschluss des Stadtrats nun eine eigenständige Sozialberatung eingerichtet, die für das komplette Revier zuständig ist. Sozialberatung sei im Quartier immer schon notwendig gewesen, erklärt ASZ-Geschäftsführer Willi Schattner. Er erinnert an die Sanierung des einst berüchtigten „Texasblocks“ im Geranienweg, an der das ASZ zur Jahrtausendwende im Rahmen einer Fördermaßnahme mit 15 Bewohnern beteiligt gewesen war.

Wer mit dem Umfeld vertraut war wusste aber auch, dass die Menschen dort nie wirklich selbst um Hilfe nachsuchten. Sie hatten sich arrangiert. Das änderte sich, als die Geflüchteten einzogen und Unterstützung erhielten. Die Alteingesessenen wollten da auch nicht außen vor bleiben und mussten es auch nicht. Wer bei der Beratungsstelle vorsprach wurde gehört.

Das neue Beratungsbüro in einem der Wohnblöcke im Asternweg hat den Anspruch, für alle Bewohner nach außen sichtbar zu sein. In den Räumen der Sozialberatung werden Sozialarbeiter Philipp Schmitt und Erzieher Sebastian Vollmers daher nicht ständig anzutreffen sein. Sie wollen nach außen zeigen, dass es sie gibt und wo sie helfen können. Die beiden für die Beratung zuständigen ASZ-Mitarbeiter sprechen von „aufsuchender Sozialarbeit“. Sie suchen die Menschen auf, stellen sich vor und fragen nach konkreten Problemen. Sie wollen sichtbar werden.

Hilfe bei der Teilhabe

Ob es um die Beantragung von Kindergeld, von Grundleistungen, die Schulbuchausleihe oder Bildungsteilhabe geht, erfahrungsgemäß wissen Bürger oft nicht, was sie beantragen können und vor allem wie. „Dann kommen wir ins Spiel“, erklärt Schmitt. Ohne Antrag gehe beispielsweise beim Kindergeld nichts. Angesichts der aktuell schwierigen Lage auf dem Wohnungsmarkt stehen die Berater auch Menschen bei, die nach einer Zwangsräumung in einer der Schlichtwohnungen (zwei Zimmer mit Kochnische und Toilette – kein Bad) gelandet sind. Sie seien in Kontakt mit verschiedenen Anbietern, berichtet Vollmer.

Ob bei der Vermittlung von niederschwelligen Jobs, Unterstützung bei der Bewerbung, dem Lebenslauf – die Berater sind offen für alle Probleme und auch für jeden, der einfach einmal jemanden zum Reden braucht. Dank der „Pflasterstube“, die die Pfarrei Heiliger Martin mit den Maltesern initiiert hat, wird das Beratungsbüro inzwischen jeweils am ersten Samstag eines Monats zur Arztpraxis. Das hat den Vorteil, dass mit dem Pfarrer oder Arzt sich jemand mit Erfahrung um einzelne Beschwerden kümmert. So war gleich am Eröffnungstag ein junger Mann mit Bandscheibenvorfall direkt ins Krankenhaus überwiesen und dort operiert worden.

Bewohner und ihre Eigenheiten

Schmitt und Vollmer sind mit den Eigenheiten der Bewohner im Quartier inzwischen vertraut. Sie wissen, dass manche aus ihrer Lethargie herausgeholt werden müssen. Andererseits hat sich herumgesprochen, dass bei ihnen Unterstützung zu erhalten ist – und zwar breitgefächert. Ob einem Bewohner das Gas abgestellt wurde, der Rentenanspruch zu überprüfen ist, Schulden überhandgenommen haben oder für ein behindertes Kind Unterstützung notwendig wird: Die Berater kümmern sich.

Langfristiges Ziel sei es, im Asternweg/Geranienweg ein sozial durchmischtes Wohngebiet mit verbesserten Wohnverhältnissen zu schaffen, schildert der ASZ-Geschäftsführer. Mit dem Projekt der Bau AG, die Ecke Geranien/Asternweg einen neuen Block errichten werde, sei ein erster Schritt gemacht. Möglicherweise könne sich der Block dann als ein neues Quartierszentrum etablieren. Auch sollten die jetzigen Schlichtwohnungen nach und nach ertüchtigt werden. Schattner bleibt wichtig, die Bewohner bei Projekten und Ideen immer einzubeziehen. Er kann sich dies zum Beispiel für die Gestaltung der riesigen Freiflächen zwischen den Häuserblocks vorstellen. Damit entwickle sich erfahrungsgemäß eine ganz andere Verantwortung für das Gebiet.

Ferienangebot für 2023 geplant

2023 hat das ASZ Angebote für Kinder geplant. Gedacht ist zum Beispiel an ein Ferienprogramm für Jugendliche um mit der Durchmischung von Freizeit und Bildung auch Interesse an beruflichen Perspektiven zu wecken. Viele Jugendliche hätten dazu bisher keine Vorstellungen.

Anlaufstelle ASZ

Sie schaffen Arbeitsmöglichkeiten für Straffällige, bieten Arbeitsplätze für Ein-Euro-Jobber, engagieren sich in der Jugendhilfe und übernehmen seit 2013 die Betreuung von Flüchtlingen in der Stadt: Das Tätigkeitsfeld der Mitarbeiter des Arbeits- und sozialpädagogischen Zentrums (ASZ) ist vielfältig. In unserer Serie „Anlaufstelle ASZ“ stellen wir Ihnen die unterschiedlichen Einsatzbereiche vor.