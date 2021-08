Die Tennisherren 50 des TC RW Kaiserslautern blicken auf eine tolle Saison zurück. Gewannen sie doch mit einer makellosen Bilanz von fünf Siegen in fünf Spielen die Meisterschaft in der Südwestliga und sicherten sich damit den Aufstieg in die Regionalliga.

Bereits einen Spieltag vor Saisonschluss hatten die Rot-Weißen den Titelgewinn klargemacht. Auf der eigenen Anlage trafen sie da auf ihren härtesten Rivalen im Kampf um die Meisterschaft, auf Eintracht Frankfurt, und setzten sich deutlich mit 7:2 durch. Nach dem vierten Sieg in Folge war ihnen der Titel nicht mehr zu nehmen, als sie anschließend die Runde beim TEC Darmstadt beendeten. Aber auch da gingen sie mit großem Ehrgeiz zu Werke und bezwangen auch dieses hessische Team, und zwar ebenso wie zuvor Frankfurt mit 7:2. So konnte sich Falko Zink, der Mannschaftsführer des Lauterer Teams, über „einen deutlichen Sieg im letzten Spiel“ freuen, der bereits nach den Einzeln perfekt gewesen war. Wie seine Mannschaftskameraden blickt Zink erwartungsvoll der nächsten Saison entgegen, in der er mit seinem Team in der höchsten Klasse antreten wird. Bildet doch die Regionalliga für Herren-50-Teams die Spitze der Ligapyramide.

Makelloser Score

Beim Blick auf die Ergebnisse der einzelnen RW-Spieler sticht das von Falko Zink hervor, der nicht nur alle fünf Einzelpartien für sich entschied, sondern auch in den Doppel mit 5:0 einen makellosen Score vorweisen kann. Eine eindrucksvolle Bilanz, die noch dadurch getoppt wird, dass Zink seit zwei Jahren ungeschlagen ist.

Trio der Unbesiegten

Aber nicht nur Zink gab in dieser bemerkenswerten Saison keine Partie ab. Auch Robert Eisele präsentierte sich als Seriensieger. Viermal trat er zu einem Einzel an, und viermal verließ er als Sieger den roten Sand. Bei seinen vier Doppelauftritten musste er sich mit seinem Partner nicht einmal geschlagen geben. Zu den drei Unbesiegten im Team zählt auch Neil Prickett, der in drei Einzel- und zwei Doppelpartien die Oberhand gewann.

Spitzenspieler überzeugt

Zu überzeugen vermochte auch der Spitzenspieler der Rot-Weißen, Jens Schmitt, der in vier Einzel- und vier Doppelspielen siegreich war und nur in einem Einzel und einem Doppel den Kürzeren zog. Als Punktejäger zeigte sich Carsten Schneller, der seine fünf Einzel gewann und an vier Doppelsiegen beteiligt war. Nur in einem Doppelspiel unterlag er. Mit einem positiven Ergebnis beendete Henning Knerr die Runde. Sieglos blieb dagegen Peter Theilmann.