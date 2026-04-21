Vier Runden genügen. Kevin Kiy gewinnt den ersten Kampf nach seinem Titelgewinn gegen Deniz Altz durch technischen K.o.

Kurz vor Ende der vierten Runde war der Kampf entschieden. Kevin Kiy riss die Arme zum Zeichen des Sieges nach oben. Er wirkte erleichtert und zufrieden. Das konnte er auch sein. Der aus Schopp stammende Profiboxer hatte dem Publikum im Frankfurter Zoogesellschaftshaus einen starken Ringauftritt geboten. Vorzeitig hatte er den ersten Kampf nach dem Gewinn des deutschen Meistertitels im Halbschwergewicht für sich entschieden. Der noch ungeschlagene Preisboxer feierte seinen zehnten Sieg und empfahl sich damit für weitere große Kämpfe.

Eindrucksvoll stellte der 30-Jährige seine Schlagkraft unter Beweis und landete immer wieder harte Treffer mit der Rechten. Vor allem in der vierten des auf sechs Runden angesetzten Kampfes zeigte er seine boxerische Überlegenheit. Ein rechter Haken ans Kinn schickte Deniz Altz auf die Bretter. Altz rappelte sich wieder auf, wurde im Stehen angezählt und machte weiter. Kiy setzte nach, suchte den K.o. – und nach mehreren harten Treffern zum Körper und Kopf ging Altz erneut zu Boden. In diesem Moment flog aus seiner Ecke das Handtuch. Das Zeichen der Aufgabe. Seine Sekundanten wollten Altz vor weiteren Schlägen schützen, sahen ihren Boxer in einem aussichtslosen Kampf gegen einen klar überlegenen Gegner.

Deniz Altz hadert mit seiner Ecke

Doch Deniz Altz sah das anders. Er war mit der Entscheidung seiner Ecke überhaupt nicht einverstanden. Voller Zorn trat er das Handtuch aus dem Ring und machte seinem ganzen Ärger Luft. Der 25-Jährige, der trotz seines noch recht jungen Alters gegen Kiy bereits seinen 47. Profikampf bestritt, wollte offensichtlich weiterkämpfen. Doch alles Hadern half nichts – der Kampf war zu Ende. Es dauerte einige Zeit, bis sich Altz beruhigt und die Niederlage akzeptiert hatte.

Als der Ringrichter in der vierten Runde nach zwei Minuten und 42 Sekunden den Kampf beendete, führte Kevin Kiy klar nach Punkten. Deniz Altz lag auf den Zetteln der Kampfrichter deutlich zurück und hätte nur noch durch Knockout gewinnen können. Zum Beispiel durch einen Lucky Punch bei einem seiner ungestümen Angriffe. Doch es war absehbar, dass Kevin Kiy Altz früher oder später k. o. geschlagen hätte – wenn nicht in der vierten, dann in der fünften Runde. Von Beginn an boxte der deutsche Meister konzentriert, bestimmte das Tempo und brachte seine Rechte ins Ziel. In Frankfurt am Main wurde deutlich, welche Fortschritte Kiy in seiner noch jungen Profikarriere gemacht hat. Nach einer verhaltenen ersten Runde machte er in der zweiten Druck und traf Altz so hart im Gesicht, dass dieser zu Boden musste. Dieser Niederschlag habe ihm „ein gutes Gefühl und Selbstvertrauen“ gegeben, sagte Kiy nach seinem elften Profikampf. Dabei stellte er seine K.o.-Qualitäten einmal mehr unter Beweis und gewann zum achten Mal vorzeitig.

Achter K.o.-Sieg von Kevin Kiy im elften Profikampf

In der Ecke wurde Kevin Kiy von Evgenios Lazaridis gecoacht, dem griechischen Schwergewichtler. Aber auch Frank Kiy, Kevins Vater und Headcoach, war in der Halle. „Der Kampf war schwerer, als wir gedacht haben“, erklärte Frank Kiy nach dem Sieg seines Sohnes und zollte Deniz Altz Respekt für dessen Kampfgeist. „Deniz wollte es wissen.“ Altz, der Rechtsausleger und Außenseiter, hätte mit einem Sieg über den deutschen Meister sein Renommee steigern können. Aber sein Gegner war zu stark. Seine Bilanz steht damit bei 24 Niederlagen und 23 Siegen.

Nach dem souveränen Auftritt in Frankfurt blickt Kevin Kiy zuversichtlich nach vorn. Im Herbst werde er wieder in den Ring steigen, kündigte er an, und „gegen einen sehr starken Mann kämpfen“.