Das Bistum Speyer wird bei der Hilfe für Betroffene von sexuellem Missbrauch durch Mitarbeiter der katholischen Kirche künftig mit dem SOS-Kinderdorf Kaiserslautern zusammenarbeiten. Wie das Bistum mitteilte, hat das SOS-Kinderdorf mit seinem Familienhilfezentrum dabei die Rolle einer unabhängigen Fachberatung insbesondere für diejenigen, die sich nicht direkt oder überhaupt nicht an die katholische Kirche wenden wollen. Sie werden vom SOS-Kinderdorf in ihrem Beratungsbedarf unterstützt, auch hinsichtlich einer möglichen Antragstellung an das Bistum oder die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen. Das Familienhilfezentrum des SOS-Kinderdorfs Kaiserslautern ist eine Beratungsstelle sowohl für Erziehungs-, Ehe-, Familie- und Lebensberatung sowie Kinderschutzdienst für die Nordwestpfalz. Schwerpunkt ist die Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien, die von seelischer, körperlicher oder sexualisierter Gewalt bedroht oder betroffen sind. Das SOS-Kinderdorf Kaiserslautern, Familienhilfezentrum, ist telefonisch unter 0631 316-440, per E-Mail an beratung.kjh-kaiserslautern@sos-kinderdorf.de und online zu erreichen: https://www.sos-kinderdorf.de/kinderdorf-kaiserslautern.