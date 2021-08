Die Schwäne im Volkspark und ihre Nachkommen sind seit Jahren ein hochemotionales Thema. Während Bürger fordern, die Tiere umzusiedeln, um sie zu schützen, verweisen die Behörden darauf, dass es sich um Wildtiere handelt, die sich dort freiwillig aufhalten. Eine Lösung scheint nicht in Sicht.

Bei ihrem Anruf am Lesertelefon ist der Frau die Fassungslosigkeit deutlich anzuhören: Wieder ist ein Schwan aus dem Volkspark tot. Am Sonntag wurde das Tier aus dem Wasser geborgen – woran es gestorben ist, ist nicht bekannt. „Ich habe seit Wochen alles versucht, um die Behörden auf die Situation aufmerksam zu machen und sie zum Handeln zu bewegen“, berichtet die Leserin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Niemand fühle sich für die Schwäne im Volkspark zuständig, kritisiert sie.

„Die Tiere werden regelmäßig von Besuchern und von Hunden attackiert“, berichtet sie aus eigener Anschauung. Nachts säßen Jugendliche im Park, würden sich betrinken und die Schwäne bedrängen. Eine weitere Leserin hat ähnliches beobachtet: „An den Tieren dort lassen viele ihre Aggressionen aus.“

Forderung: Jungtiere umsiedeln

Die beiden Leserinnen fordern, dass die Jungtiere des Schwanenpaares, das jährlich brütet, umgesiedelt werden. Doch Anrufe bei der Stadtverwaltung, dem Veterinäramt, der unteren und der oberen Naturschutzbehörde seien in diesem Frühjahr erfolglos gewesen. Die Antworten der Behörden seien immer gleich ausgefallen: Man sei nicht zuständig, da es sich um Wildtiere handelt.

„Aber die Tiere sind im Volkspark nicht sicher“, kritisiert die Leserin. Von den vier Jungtieren, die das Schwanenpaar auf dem Weiher im vergangenen Jahr ausgebrütet hat, sind nun zwei tot, ein drittes wurde seit Februar nicht mehr gesehen. Ob das Tier den Weiher verlassen hat und sich ein neues Zuhause gesucht hat oder ob ihm etwas passiert ist, lässt sich nicht sagen.

Für die Stadtverwaltung und das Kreisveterinäramt sind die Schwäne im Volkspark ein bekanntes Thema. Beide Behörden weisen darauf hin, dass es sich bei Schwänen um Wildtiere handelt, die sich freiwillig im Volkspark aufhalten. Anders als im Wildpark, wo sich Tierpfleger und Ärzte um die Tiere kümmerten, suchten sich Schwäne ihren Lebensraum frei aus und versorgten sich selbst. Als Wildtiere seien Schwäne keinem besonderem Schutz unterstellt, schildert die Stadtverwaltung.

Weder dem Ordnungsamt noch der Polizei lägen Hinweise darauf vor, dass Schwäne am Weiher angegriffen wurden, wie eine Nachfrage ergab. Dass sich dort immer wieder Jugendliche treffen, sei dem Ordnungsamt bekannt, es werde regelmäßig vor Ort kontrolliert. Die Polizei werde den Volkspark nachts im Auge behalten und im Bedarfsfall ebenfalls kontrollieren, teilte die Polizei-Pressestelle mit.

Auf Fütterungsverbot wird hingewiesen

Einen Zaun um den Weiher zu errichten, sei nicht angedacht, die offene, freie und unverbaute Fläche sei das, was eine schön gestaltete Parkfläche ausmache, schildert die Stadtverwaltung. Was sich allerdings rund um den Weiher findet sind Schilder, die auf ein Fütterungsverbot der Tiere hinweisen. Das Füttern könne der Gesundheit der Tiere und der Wasserqualität schaden, betont die Stadtverwaltung.

Genau in diesem Füttern sieht Karsten Tide vom Verein Wildtierhilfe Kaiserslautern das zentrale Problem. Würden sie nicht gefüttert werden, würden die Jungschwäne das Gelände freiwillig verlassen, so aber bleiben sie in der Nähe, weil sie von den Besuchern Futter erhalten, erklärt Tide. Gleichzeitig werden sie von dem Schwanenpaar auf dem Weiher nicht mehr im Gewässer geduldet. Er sieht, genau wie die Leserinnen, die Stadt in der Pflicht, sich um die Schwäne zu kümmern. Es seien zwar Wildtiere, doch die Umgebung, in der sie leben, ist von Menschen geprägt.

Die Leserinnen können zumindest nicht nachvollziehen, warum es nicht möglich ist, die Tiere umzusiedeln und sie so vor Übergriffen im Volkspark zu schützen. Sie würden sogar einen Weiher kennen, auf den die Tiere umziehen könnten, berichten sie.

Vonseiten der Stadt indes gibt es keine Pläne, die Tiere umzusiedeln, da diese sich freiwillig am Schwanenweiher aufhalten, teilt die Stadtverwaltung mit. Das Kreisveterinäramt erteilt dieser Idee ebenfalls eine Absage. Es sei fraglich, ob eine Umsiedlung überhaupt gelinge, oder ob die Schwäne nicht zurück zu ihrem angestammten Lebensraum kommen würden. Weiter sei es möglich, dass der Weiher nach einer Umsiedlungsaktion von anderen Schwänen besiedelt würde.

Gipseier keine einfache Lösung

Die Anregung einer weiteren Leserin, die Eier durch Gipseier zu ersetzen und somit das Brüten des Schwanenpaares zu verhindern, gestalte sich in der Praxis schwierig. Bevor die Eier ausgetauscht werden könnten, bedürfe es einer zeitaufwendigen Überwachung der Tiere, um festzustellen, wann und wo ein Gelege angelegt wurde, heißt es aus dem Kreisveterinäramt. Ein zu später Austausch der Eier würde tierschutzrechtliche Probleme mit sich bringen.

Derzeit leben sieben Schwäne im Volkspark. Ein Schwanenpaar mit vier Küken und ein Jungschwan aus dem vergangenen Jahr. Die Leserinnen sorgen sich um die neue Schwanengeneration. Um Aufmerksamkeit auf die Problematik zu lenken, hat eine von ihnen die Tierschutzorganisation Peta eingeschaltet.