„Liebesgrüße aus dem Osten“ ist der Titel des nächsten Konzertes der Reihe „Sonntags-um-5“. Es wird im Kulturlivestream aus der Fruchthalle am Sonntag, 25. April, gesendet. Bestritten wird das Konzert vom Orchester des Pfalztheaters mit Solisten unter der Leitung von Kapellmeister Anton Legkii. Die Moderation übernimmt Adrienn Cunka.

Auf dem Programm stehen unter anderem Smetanas Ouvertüre zur Oper „Die verkaufte Braut“, Chopins Klavierkonzert Nr. 1 in e-moll, op. 11, Arien etwa von Stanislaw Moniuszko und Rimski-Korsakow, Georgi Swiridows Walzer aus „Der Schneesturm“ sowie Tschaikowskis Walzer aus dem Ballett „Schwanensee“ .

Sachiko Furuhata spielt Chopin

Frédéric Chopin stellte in seinen Klavierkonzerten das Soloinstrument derart in den Fokus, wie kaum ein anderer Komponist. Das Orchester übernimmt hier eine klar zurückgenommene Rolle und begleitet die virtuosen Passagen des Klaviers. Chopin folgt kaum der klassischen Tradition, in der Soloinstrument und Orchester in einen Dialog treten, sondern lässt das Klavier scheinen und brillieren. Die Kunst feiner harmonischer Prozesse, welche er in seiner reifen Schaffensperiode perfektionierte, lässt sich aber in diesem Konzert bereits erkennen. Solistin ist die international etablierte und in Kaiserslautern beheimatete Konzertpianistin Sachiko Furuhata.

Eine ganz eigene Stilistik entwickelten osteuropäische Komponisten in ihren Opern. Selbst der sehr westlich orientierte Tschaikowski konnte seine russische Herkunft nicht verleugnen, und so scheint dieses Kolorit auch in den wunderbaren Melodien seines „Evgenij Onegin“ oder der „Pique Dame“ durch. Bedrich Smetana schuf mit seiner „Verkauften Braut“ die tschechische Nationaloper, welche ebenfalls bis heute vielfach auf den Spielplänen weltweit steht, und Antonín Dvořák vertonte mit seiner „Rusalka“ Hans Christian Andersens Märchen von der kleinen Meerjungfrau.

Dazu kommen Arien aus Opern polnischer, ungarischer und russischer Komponisten, mit ihrem ganz besonderen östlichen Charme, die sonst nie zu hören sind. Es singen Solisten des Ensembles des Pfalztheaters: Monika Hügel, Adrienn Čunka und Bartolomeo Stasch.

Info

Das Konzert wird am Sonntag, 25. April, 17 Uhr, als Stream auf Facebook und YouTube sowie im Offenen Kanal Kaiserslautern übertragen.