Betrieb im Eichwaldstadion. Dass die Leichtathletik in Schopp lebt und im Eichwaldstadion wieder Betrieb ist, ist am Sonntag in Schopp zu sehen. Da startet der 52. internationale Holzland-Volkslauf, veranstaltet vom SV Schopp, bei dem es mittlerweile wieder eine Leichtathletikabteilung gibt, wie Lothar Wildmoser berichtet, dem das Stadion am Herzen liegt. Auch wenn die Pflege der Aschenbahn sehr aufwendig sei – „nach einem Vierteljahr ist alles wieder mit Unkraut überzogen“ –, freue er sich, wenn Leben im Eichwaldstadion sei, sagt er. Im Stadion ist Start und Ziel für alle Läufe und Altersklassen. Das Hauptfeld geht um 9.30 Uhr auf eine zehn Kilometer lange Strecke, die durch herrlichen Laubwald führt. Bereits um 9 Uhr starten die Schülerinnen und Schüler, die 800 Meter zurücklegen. 400 Meter laufen die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2015 und 2016. Parallel dazu gibt es eine zehn Kilometer lange Walking-Runde und einen Jedermannslauf über 3,5 Kilometer. Startzeit für diese beiden Wettbewerbe ist um 9.30 Uhr. Anmeldungen werden bis Freitag, 15 Uhr, unter Fax 0631 2844 oder per Mail an info@werner-ernst.de entgegengenommen. Umkleiden und Duschen gibt es im Sportheim des SVS und an der Tennishalle.