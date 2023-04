Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wasser und Schwimmbad – das gehört eigentlich zusammen. Nicht aber, wenn das Wasser nicht in den Schwimmbecken ist, sondern als Starkregen vom Himmel fällt. Im Warmfreibad kam es dadurch am vergangenen Donnerstag zu Schäden. Inzwischen ist klar, ganz so schlimm ist es nicht. Ein Termin für die Wiedereröffnung des geschlossenen Bades gibt es bereits.

Gegen 17 Uhr am 3. Juni liefen die Drähte bei der Feuerwehr in Kaiserslautern heiß. Starkregen flutete Keller und Straßen,