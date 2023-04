Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sobald die Sonne scheint, wollen die Menschen bloß noch raus – und rein in die Natur. Das dürfen sie auch. Doch in Corona-Zeiten kann der Ansturm rasch zu stark werden. Die Gartenschau musste das am Sonntag erleben: Polizeibeamte schlossen das Eingangstor zum Gelände. Nun laufen Gespräche mit den Behörden.

„Spätestens seit Sonntag haben wir ein Problem. Das hätte nicht passieren dürfen“, räumte Gartenschau-Geschäftsführer David Lyle am Montag gegenüber