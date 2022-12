„Solarpark nicht unreflektiert zustimmen“: Das stand auf einem Schild, dass Katzweilerer in der Verbandsgemeinderatssitzung in die Höhe hielten. Es ging um den Sonnenhof. Ein Projektierer plant derzeit schon eine kleinere Freiflächenphotovoltaik-Anlage dort. Der Ortsgemeinderat Katzweiler hat nun aber im September beschlossen, in diesem Bereich eine Fläche von rund 15 Hektar für Erneuerbare Energien auszuweisen. Dafür braucht es eine Teiländerung des Flächennutzungsplanes beziehungsweise die Aufnahme in den Teilflächennutzungsplan Erneuerbare Energien. Das beantragte Katzweiler, weshalb jetzt der Verbandsgemeinderat Otterbach-Otterberg darüber befinden musste. Sein einstimmiger Beschluss: Die Flächen sollen erst einmal im Rahmen der Teiländerung des Flächennutzungsplanes auf ihre Eignung hin geprüft werden. Die Verbandsgemeinde hat den Teilflächennutzungsplan Erneuerbare Energien auf den Weg gebracht. Darin sollen Kriterien dafür aufgestellt werden, wo künftig Windräder und wo Photovoltaikanlagen möglich sind.