Aufgrund der Sanierung der Fahrbahndecke in der Hussongstraße und im Kaiserbergring wird die Buslinie 102 ab Freitag, 18. Oktober, für etwa eine Woche umgeleitet. Das teilen die Stadtwerke Kaiserslautern mit. Die Busse fahren dann auf dem Sonnenberg über das Gelände des Schulzentrums Nord bis zur vorübergehenden Endhaltestelle am Wendeplatz im Kaiserbergring nördlich der Schule. Für die Haltestelle Schulzentrum Nord werden in beiden Richtungen Ersatzhaltestellen eingerichtet. Die Haltestellen Kaiserbergring, Caesarpark und Sonnenberg entfallen.