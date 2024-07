Beim Turnier des Reitvereins Heimkirchen und Umgebung zeigte sich das Wetter von zwei total unterschiedlichen Seiten. Am Samstag sorgten die heftigen Regengüsse für viel Arbeit auf dem Veranstaltungsgelände. Trocken und teils heiß war es am Sonntag, an dem den Pferden das Wasser nachgetragen wurde. Trotz des launigen Wetters gab es ganz wenige Absagen.

„Nach 40 Millimeter Regen ist unser Platz noch immer in einem guten Zustand“, stellte erster Vorsitzender Thomas Buhl am Ende des ersten Veranstaltungstages fest. Er war während