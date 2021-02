Regenwetter und Corona-Lockdown haben mancheinem aufs Gemüt geschlagen. Da waren die vergangenen Tage mit viel Sonnenschein eine wahre Wohltat. Am Sonntagvormittag zog es daher auch etliche Kaiserslauterer hinaus an die frische Luft. Im Volkspark drehten Jogger ihre Runden, spielten Kinder am teils gefrorenen Bachlauf und den Spielplätzen oder standen Menschen ganz einfach nur auf der gefrorenen Wiese und hielten das Gesicht in die Sonne. Wegen der Minusgrade der vergangenen Tage ist der kleine Weiher langsam immer weiter zugefroren. Am Sonntag tummelten sich Schwäne und zahlreiche Enten, beobachtet von den Parkbesuchern, auf einem noch offenen Fleckchen nahe des Seeufers.