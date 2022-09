Wie ist das schön, wenn Lautern so swingt, dabei die Sonne scheint und der „King of Rock ’n’ Roll“ trotz „All shook up“ ein Lächeln in so viele Gesichter zaubert. Zum Start ins Wochenende brachte Freitag an der Stiftskirche das „Wild Boogie Trio“ mit Piano, Saxofon und Gitarre die Passanten in Stimmung.

„Das ist Spitze! Wenn sie anfangen zu rocken, werden wir munter“, schilderte Doris Schädrich, die an den Tischen vor der Kirche nicht erst Freitag mit Bekannten das „Swinging Lautern“ genoss. Wenn man so etwas auf die Beine stelle, müsse man das einfach honorieren, fand sie. Deshalb seien sie auch am Donnerstag bis 24 Uhr hier gewesen. Eine andere Bürgerin, die auf der „Bank für alle“ die Atmosphäre genoss, wollte sich von dort auch so schnell nicht wegrühren.

Passanten, die wenige Meter daneben auf dem Weg zum Stiftsplatz das Angebot der örtlichen Gastronomie und aus den Pagodenzelten goutierten, wurden von der „Bernd Hasel Memorial Jazzband“ ebenfalls musikalische Beilagen serviert. „The sunny side of the street“ brachte hier nicht nur die Mama zum Swingen.

Bummeln und Musik hören

Ein wenig Bummeln, Musik hören und dabei den letzten Ferientag genießen, hatte sich ein Trio aus Großmutter, Mutter und Tochter vorgenommen. Dass Dirk Grimme in seinem „bags and more“ Kunden ein Gläschen Sekt oder einen Cappuccino anbot, war nicht Anlass, dessen Herbstkollektion anzuschauen. Sie taten es, wurden fündig und gingen glücklich mit zwei neuen Koffern nach Hause.

Am Altenhof hatte die Marching Band „New Orleans Joymakers“ einen Zwischenstopp eingelegt. Zusammen mit den „Wings of Swing“ der US Air Force Band in Europe, die dort ihren Auftritt hatten, begeisterten sie Passanten wie Zuhörer auf den Freisitzen der Gastronomie mit „When the saints go marching in“. Später tauchten die Männer dann als Marching Band in der Fackelstraße auf.

Tuff tuff tuff – die Kindereisenbahn

Wo blieb die Kindereisenbahn? An der Haltestelle in der Riesenstraße warteten geduldige Eltern mit ihren Kindern, als das Bähnlein auch schon durch die Fackelstraße gezuckelt kam. Die Reisenden stiegen aus, die Wartenden machen sich bereit. „Kostet nix, Sie können sogar dreimal fahren“, versicherte ihnen der Zugführer und schon ging’s los zur Rundfahrt durch die Innenstadt.

Später tauchte die Kindereisenbahn dann wieder aus einer Seitenstraße in der Fackelstraße auf. Dort hatte der Drogeriemarkt vor seiner Tür ein Glücksrad aufgebaut. Die Kinder standen Schlange. Wer ein Ziel getroffen hatte, zog triumphierend mit einer Mini-Version Haarspray, Deodorant oder einem Beutel Gesichtsmaske davon.