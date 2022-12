Glücklich war die U21 des 1. FC Kaiserslautern nicht gerade über die erneute Absage aus Mechtersheim (wir berichteten). Aber für Trainer Peter Tretter hat das Ganze doch was Gutes.

„Die Verlegung ins nächste Jahr ist okay“, sagt er nach der Absage der ursprünglich für 18. November angesetzten Oberligapartie, die am vergangenen Mittwoch hätte nachgeholt werden sollen. Doch zum zweiten Mal war der Platz in Mechtersheim für unbespielbar erklärt worden. Jetzt wurde der 17. Februar, 19 Uhr, festgelegt. Tretter versucht das Positive draus zu ziehen. „So haben wir keine Englische Woche.“

Trainingstechnisch ist bei der U21 seit Dienstag alles wieder im Rahmen. Am Sonntag und Montag hatte das Team frei, am Dienstag wurde normal trainiert, am Mittwoch stand statt des Spiels eine etwas intensivere Einheit mit Spielformen und Zweikämpfen auf dem Kunstrasen an. Die Spezialvorbereitung auf die Partie am Samstag, 14 Uhr, beim SV Auersmacher. Auf dem „ziemlich kleinen“ Kunstrasenplatz in Kleinblittersdorf erwartet der FCK-Trainer ein intensives Spiel gegen ein eingespieltes, kompaktes Team, das mit seinem Feld bestens vertraut ist.

Torreiche Begegnungen

Die letzten Partien der Auersmacher waren torreich. Gegen den Tabellenfünften FV Diefflen feierte der Ligasechste einen 5:1-Sieg, gegen den Ligazweiten FK Pirmasens setzte es eine 1:5-Niederlage. Im Hinspiel feierten die Roten Teufel einen 2:0-Erfolg gegen den SVA mit zwei Toren von Jean-Rene Aghajanyan. Tretter hat Respekt vor dem Gegner. „Das Team ist seit Jahren zusammen, ist der beste Aufsteiger in der Liga, und es kann ungemütlich werden auf ihrem Kunstrasen.“

Zwei Lauterer dürfen in Kleinblittersdorf nicht auflaufen: Pascal Nicklis ist nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Diefflen gesperrt, und Marius Bauer darf nach seiner Roten Karte im selben Spiel zweimal nicht auflaufen. „Es ist natürlich ein Nachteil, dass der Kader schrumpft“, sagt Tretter, aber er hat eine Lösung. „Eventuell bekommen wir Verstärkung aus der U19. Die spielt ja schon am Freitag, und da sitzen dann vielleicht ein paar Jungs als Backup auf der Bank.“