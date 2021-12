In der Sulzbachhalle (Reichenbacherstraße 66c) finden Anfang Januar an zwei Tagen Sonderimpfaktionen statt: Am Dienstag und Mittwoch, 4. und 5. Januar, gibt es jeweils von 9 bis 17 Uhr den Pieks – „und zwar ohne Anmeldung und für alle, die geimpft werden wollen, also auch für Auswärtige“, wie Ortsbürgermeisterin Gabriele Schütz mitteilt. „Einfach Impfpass und Personalausweis mitbringen.“ Welches Vakzin verwendet wird, konnte sie jetzt noch nicht sagen. Schütz hofft auf große Resonanz, betont jedoch zugleich, dass Wartezeiten im Freien nach Möglichkeit vermieden werden sollen. Möglich sind Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen. „Das ist unser Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie“, sagt Gabriele Schütz und appelliert an die Bevölkerung, das Angebot wahrzunehmen. Für Bürger aus Kottweiler-Schwanden, die im Lauterer Impfzentrum oder bei ihrem Hausarzt geimpft werden, hat die Gemeinde zudem einen Fahrdienst eingerichtet. Wer das „Impfmobil“ nutzen möchte, kann sich unter Telefon 06371 57256 oder 0176 32621459 anmelden.