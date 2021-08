Das Impfzentrum Kaiserslautern bietet am Donnerstag, 5. August, und Freitag, 6. August, jeweils von 8 bis 16 Uhr eine Sonderimpfaktion für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren ohne Terminvereinbarung an. Für die Impfungen steht der mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer zur Verfügung. Die Erweiterung des Impfangebots wurde auf der Grundlage der Beschlüsse der bundesweiten Gesundheitsministerkonferenz (GMK) vom 2. August und in Abstimmung mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums kurzfristig möglich, teilen Stadt und Landkreis Kaiserslautern mit.

Zum Impftermin muss ein Personensorgeberechtigter persönlich anwesend sein, eine Vollmacht reicht nicht aus. Der Personensorgeberechtigte muss sich durch Personalausweis ausweisen können. Das Alter des Kindes oder Jugendlichen muss ebenfalls durch Gesundheitskarte, Schülerausweis oder Personalausweis nachgewiesen werden.

Im Impfzentrum erfolgt eine individuelle Aufklärung bei einem Arzt, anschließend müssen das Kind oder der Jugendliche sowie der Personensorgeberechtigte durch Unterschrift der Impfung zustimmen. Die zweite Impfung wird ebenfalls im Impfzentrum rund vier Wochen nach der Erstimpfung stattfinden.

Außerhalb der Sonderimpfaktion besteht für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren seit gestern zusätzlich die Möglichkeit, sich über die Terminhotline des Landes 0800-5758100 oder online unter www.impftermin.rlp.de für einen Termin registrieren zu lassen.