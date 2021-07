Rund 2500 Menschen sind während der einwöchigen Sonderimpfaktion der Landesregierung an der Technischen Universität (TU) geimpft worden. Wie Birgit Munz, Leiterin der TU-Abteilung „Zentrale Dienste“ am Mittwoch auf Nachfrage mitteilte, waren „für den letzten Tag 366 Anmeldungen zu verzeichnen. Gepaart mit Personen, die am Mittwoch noch unangemeldet zur Impfung kommen, wird die Aktion voraussichtlich mit knapp 2500 Erstimpfungen beendet.“

TU: Froh, dass wir einen Beitrag leisten konnten

Damit wäre jedoch nur etwa die Hälfte dessen erreicht, was in der Sonderimpfwoche möglich gewesen wäre – das Land Rheinland-Pfalz hatte 5000 Dosen des Impfstoffs von Biontech zur Verfügung gestellt. Nichtsdestotrotz seien die Verantwortlichen froh, dass man den Studierenden der TU und der Hochschule Kaiserslautern dieses niederschwellige Angebot am Campus so kurzfristig zur Verfügung stellen konnte. „Infolge der generellen Ausweitung auf alle jungen Erwachsenen und schließlich der Öffnung des Angebots für alle ohne Altersbeschränkung, hat die TU aus dem Stand heraus weit über ihre eigenen Zielgruppen hinaus einen wesentlichen Beitrag zur Pandemie-Bekämpfung in der ganzen Region geleistet“, betont Munz. Denn eines sei klar: „Jede einzelne Impfung ist wichtig – dafür hat sich der Aufwand gelohnt!“