In Kooperation mit der Sickingenstadt Landstuhl wird der DRK-Kreisverband am Samstag, 11. Dezember von 10 bis 17 Uhr eine Sonderimpfaktion in der Stadthalle Landstuhl anbieten. Impfungen sind ohne Termin möglich. „Ich freue mich sehr, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern dieses Angebot machen können, und arbeite daran weitere Impfangebote zu ermöglichen“, sagt Stadtbürgermeister Ralf Hersina (SPD).