Der Hütschenhausener Bürgerbus Emil fährt in den Sommerferien , die vom 24. Juli bis zum 3. September dauern, auch eine Tour zum Schwimmbad nach Miesau. „Wir wollen die Ferienaktion in unserer Ortsgemeinde unterstützen und haben deshalb das Sonderziel Waldwarmfreibad Miesau eingerichtet“, berichtet der Vorsitzende des Bürgerbusvereins, Ortsbürgermeister Matthias Mahl. „Und natürlich können nicht nur Schülerinnen und Schüler mitfahren, sondern wie immer Menschen jeden Alters.“ Die Fahrtmöglichkeiten bestehen während der ganz normalen Emil-Servicezeiten. Diese sind montags, mittwochs, donnerstags und freitags zwischen 9 und 14 Uhr. Wer eine Fahrt bestellen will, kann einfach während dieser Zeiten unter der Nummer 0175 7750505 anrufen. Auch Vorbestellungen sind möglich, ebenso kann man sich am Schwimmbad abholen lassen, allerdings auch dies nur während der üblichen Fahrzeiten, also bis spätestens 14 Uhr.