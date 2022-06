Für Werner Lademann, den Vorsitzenden des Humbergturm-Vereins, ist es ein kleines Jubiläum: Seit zehn Jahren lädt er in den Sommermonaten zu Sommertouren rund um den Humbergturm ein. Hatte er im vergangenen Jahr coronabedingt nur drei kleine Touren im Jahresprogramm, sind es in diesem Jahr fünf.

Fünf Wanderungen führen rund um den Humbergturm und erstmals auch in den Landkreis Kaiserslautern zu einem besonderen Weg. „Es gibt nichts Schöneres, als im Sommer im Schatten von Bäumen unterwegs zu sein. Grün kühlt. Da ist die Luft anders, da kann man entspannen. Da wird das Immunsystem gestärkt “, spricht Lademann aus Erfahrung.

Zum Auftakt der diesjährigen Sommertouren geht es in Richtung Süden über den Pfaffenweg zum Madonnenweg (24. Juni). Der Madonnenweg mit seiner Felsenmadonna und der Schinnerdellehöhle sei vielen Lauterern unbekannt. Der Name „Madonnenweg“ gehe auf eine Madonna zurück, die der frühere und mittlerweile verstorbene Revierförster Heinz Becker als Bronzerelief an einem Felsmassiv befestigt habe, erläutert Lademann.

Rückweg führt am Turm vorbei

Der Forstmann habe beobachtet, dass Spaziergänger an dieser Stelle oftmals Blumen abgelegt haben. Das Relief sei bei Pfaff gegossen worden. Je nach Laubdichte könne man von der Stelle aus auf den Aschbacherhof schauen, gibt er zur Orientierung an. Der Rückweg führt, wie bei vielen Touren des Vereins, über den Humbergturm. „Dort lassen wir die Wanderungen bei einem Glas ausklingen.“

Allein die Titel der nächsten vier Wanderungen klingen verheißungsvoll und laden ein, die Wanderschuhe zu schnüren: Kabarett und Comedy: „Ohr Dööfre“ (8. Juli); Der traurige Kriminalfall: „Der letzte Weg der Julie S.“ (22. Juli); Literarische Tour: „… aber die blaue Blume sehn’ ich mich zu erblicken.“ (5. August); Kleine Wandertour für Leib und Seele in Enkenbach-Alsenborn (26. August). Alle Touren beginnen um 18 Uhr. Treffpunkt ist jeweils der Parkplatz am Bremerhof. Bei der Wanderung im Landkreis ist es der Parkplatz am Schwimmbad Alsenborn. Die Länge der Wanderungen liegt zwischen 4,5 und 7,5 Kilometer. Weitere Infos auf der Seite des Humbergturm-Vereins.