Die aus den Vorjahren bekannte und beliebte Reihe „Sommerswing“ wird auch 2021 stattfinden. Wie Festivalleiter Franz Wosnitza mitteilt, beginnt sie bereits am 14. Juli im Volkspark.

Die Reihe „Sommerswing im Volkspark“ bringt dem Publikum bei freiem Eintritt das Wiedersehen und -hören mit alten Bekannten. Die Konzerte finden immer mittwochs von 19 bis 22 Uhr statt.

Den Startschuss gibt am 14. Juli die Tuxedo Swing Big Band. In der Woche drauf, 21. Juli, hat sich Sängerin Sabrina Roth mit Band angesagt. Den 28. Juli bestreiten Smitty the Voice and Blues+Band.

Abschluss mit dem Lichterfest

Im August treten an zunächst der bekannte Lauterer Bluesharpvirtuose Albert Koch; unterstützt wird er am 4. August von der Formation Blues Experience. Es folgt am 11. August die Unnerhaus Jazzband mit „Classic Swing & Jazz“ und dem Trompeter Franz Wosnitza. Kubanisches steht am 18. August mit Rody Reyes & Havanne con Klasse auf dem Programm. Und den Schlusspunkt setzen am 25. August Acoustic Colors und die Allstars beim Lichterfest, das dem verstorbenen FCK-Präsidenten Norbert Thines gewidmet ist.