Restlos ausverkauft war am Mittwochabend Franz Wosnitzas Sommerswing im Volkspark. Hochsommerliche Temperaturen, eine fantastische Atmosphäre und ein Blues, der voll auf den Spaß an der Sache setzte. Herz, was begehrst du mehr? Smitty’s Bluesband überzeugte restlos.

Da stand eine Band auf der Bühne, die durch ihre Intensität aufhorchen ließ. Und ein Sänger, dessen Intensität durch Sanftheit und Reduktion entstand. Wie ein Maler fügte er seinen Songs Farbtupfer um Farbtupfer hinzu. Bernhard „Smitty“ Smith lebt den Blues. Und das ganz allein, lediglich mit seinen Stimmbändern.

Wenn er tief aus dem Bauch heraus intonierte, mit gutturaler Ruhe, allemal mit einer Laszivität, dem richtigen Timing und jener Phrasierungskunst gesegnet, sorgte der in Miami/Florida geborene Endsechziger, der heute in Homburg/Saar, lebt, für eine Gänsehaut nach der andern. Smitty ist ein Showman der sanften Art, der sich von seinen Gefühlen leiten lässt. Wenn einer das entspannte Feeling des Blues auf den Punkt bringt, dann ist er es. Er liebt die Freiheit, die er auf der Bühne verspürt, genießt dabei jede Sekunde, die Akustik und - selbstverständlich – die Reaktion des Publikums. Wie der frühere Sänger der „Uptown Shufflers“ lässig mit seiner rauchigen Bluesstimme über den flirrenden Beats sang, das hatte was.

Mal warm und samtweich, dann kernig

Ob „Pretty Woman“ von Roy Orbison, „Thrill Is Gone“ von B. B. King oder „You Can Stay“ – stets schaffte der Sänger so etwas wie die Essenz des Blues. Sein Erfolgsgeheimnis schien darin zu bestehen, dass er die Kunst beherrscht, die das gefühlvolle Element der Afroamerikaner auf den Punkt bringt. Der große B. B. King hätte seine Freude daran gehabt.

Große Show ist dem Musiker fremd. Und die hatte der charmante, coole Sänger auch nicht nötig. Entspannt und zugleich intensiv traf er in Songs wie „Give Me What You Got“, „Stand By Me“ oder in seiner Eigenkomposition „What About Us“ das Seelenzentrum des Zuhörers. Weich und sanft schwingend formte er die Worte und hauchte mit Seele und Gefühl den Songs den Blues ein. Aber auch härtere Gangart hatte der Bandleader mit tanzbaren Rhythmen im Programm. Da wurde schnell klar: Smittys Stimme ist ein Chamäleon. Mal klang sie warm, samtweich, mal, wie in „I’m Ready“ oder „Unchain My Heart“ kernig und ohne Umschweife.

An seiner Seite hatte der Bluesman großartige Musiker. Da war der musikalische Tausendsassa Michael Schäfer aus Puttlingen im Saarland am selbstgebauten Bass, der schon mit der renommierten Jazzsängerin Grete Kauffeld einige Jahre getourt ist, und der sich mit Verve und Lust in seine vier Saiten grub, dass es nur so groovte und dabei den Laden zusammenhielt.

Frontalangriffe mit dem Saxofon

Erstligareif wurde es, wenn Joseph Stephan aus Schönenberg-Kübelberg (Landkreis Kusel) und ehemaliger Lehrer für Gitarre und E-Bass an der dortigen Kreismusikschule, in die sechs Saiten seiner E-Gitarre griff. Bei rhythmischen Stakkati lief er zu ganz großer Form auf. Es war schon erstaunlich, was der Musiker aus seinem Instrument herauskitzelte. Rasant und schnell reihte er immer neue Ideen aneinander.

Und immer wieder fuhr der Saarbrücker Bernd Nickaes, eines der größten Talente der südwestdeutschen Musikszene, Frontalangriffe auf seinem Saxofon . Durch Mark und Bein gingen seine dramatischen Melodiegänge und seine voluminöse Sonorität, die er mit expressiven Ingredienzen verzierte.

Für den Groove sorgte neben dem Bassisten der aus Alabama stammende und in Sembach wohnhafte Tony Burks am Schlagzeug mit raffinierten Schlagfolgen und komplizierten Akzentverschiebungen. So ließ diese Band mit ihrem Feuer auch die mit anbrechender Dunkelheit einsetzende Kühle vergessen. Stürmischer Beifall. Eine Zugabe.