Im Juli und August organisiert Jazzevents Wosnitza wieder die beliebte Reihe „Sommerswing im Volkspark“. Acht Konzerte, immer mittwochs von 19 bis 22 Uhr, bieten „handgemachte, hochwertige, spannende Musik“, so Franz Wosnitza „aus einer der größten Musikfamilien der Welt, dem Jazz“.

Das Programm enthält neue oder schon lange nicht mehr gehörte Formationen aus den Genres Dixieland, Swing, Boogie Woogie, Rock ’n’ Roll, Soul, Funk und Latin. „Wir wollen den Sommerswing nicht einsortieren in irgendwelche Schubladen“, konstatiert Wosnitza. „Er ist und bleibt ein besonderes Angebot für Freunde guter Musik. Und die brauchen kein Raster.“

Start ist am 3. Juli mit der Band Still Great – Oliver Abt, Djulia und Band. Mit der einzigartigen Stimme von Djulia (Julia Jung) an der Front spielt die Band Klassiker aus Jazz und Pop im legendären Hot-Swing-Stil.

Außergewöhnliche Stimmen

Die saarländische Band No Matter What um den Saarbrücker Schlagzeuger Kurt Landry und die beiden Sängerinnen Myriam Keller und Elisa Rehlinger kommen am 10. Juli mit Latin. Der Pianist Martin Preiser, der Bassist Stefan Engelmann, beide auch bekannt als Mitglieder der Jazzbühne in der Fruchthalle, sowie Landry begleiten souverän diese beiden außergewöhnlichen Stimmen.

Ohne den Lautrer Lokalmatador Albert Koch kann der Sommerswing natürlich nicht laufen. Am 17. Juli ist der Bluesharp-Virtuose mit seiner Acoustic Blues Community im Volkspark zu erleben. Mit dabei sind Jürgen „Mojo“ Schultz (Gesang, Gitarre) sowie Petra Schultz-Arnold (Gesang, Kontrabass). Blues-Klassiker von Jimmy Reed, Muddy Waters und Leadbelly sind dabei ebenso zu hören wie Songs aus den 1960er und 1970er Jahren und aktuelle Titel. Dass das Trio dabei größtenteils eigene abwechslungsreiche Arrangements entwickelt, ist für diese Musiker eine Selbstverständlichkeit.

Rosarote Jubel-Party

Großer Beliebtheit im Volkspark erfreuen sich seit Jahren bereits die Sängerin Tina Skolik und der Bassist Martin Müller, bekannt durch ihre Bands Acoustic Colour und From Da Soul, mit denen sie seit Jahren weit über die Landesgrenzen hinweg Konzerte geben. Die beiden bilden auch die Basis der Formation Martina Extra 3, die am 24. Juli ihr Publikum bezaubern will. Ergänzt wird das Duo durch das Extra an Gitarre und Percussion.

Dick anstreichen im Kalender sollten Musikfreunde sich auch den 31. Juli, wenn es heißt: Die Rock ’n’ Roll Flamingos feiern eine rosarote Jubel-Party. Denn diese klassische Rockabilly- und Rock-’n’-Roll-Band feiert an diesem Abend ihren 25. Geburtstag. An Klavier, Gitarre, Bass und Schlagzeug stehen professionelle Musiker, die mit einer Riesen-Power agieren. Eine mitreißende Show mit farbenprächtiger rosaroter Beleuchtung auf der Bühne und im Park macht diesen Abend zu einem der Höhepunkte des Sommerswing. Ihr bekannter Schlagzeuger Patrick Metzger trommelt in Fernsehsendungen für Thomas Anders und ist mit der Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli gerade auf Europa-Tournee, während der Sänger und Pianist Manuel Lothschütz unter anderem regelmäßig für das Pfalztheater auftritt.

Authentisch, kokett, dreistimmig

Am 7. August will die Peter Glessing Dixie and Swing Band das Publikum begeistern. Peter Glessings Musik ist inspiriert von Jazzgrößen wie Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Lionel Hampton, Roy Eldridge, Stuff Smith, Illinois Jacquet und Benny Waters. An diesem Abend wollen die hochklassigen Musiker die Zeit der Swing-Ära wieder ins Leben rufen.

Auch die Rosevalley Sisters und ihre Band möchten am 14. August ihr Publikum in die Swing-Ära zurückversetzen. Und das authentisch, kokett, mit ausgefeiltem, dreistimmigem Harmoniegesang. Begleitet werden die Sisters von einer Live-Band, die für den nötigen Swing auf der Bühne sorgen wird.

Stimmungsvolles Lichterfest

Zum Abschluss, am 21. August, gibt es wie jedes Jahr ein stimmungsvolles Lichterfest. Die 13-köpfige Rhythm-’n’-Blues Formation Locomotive Brass will an diesem Abend mit Volldampf voraus über die Bühne fegen. Das breitgefächerte Repertoire der Band reicht von bekannten Klassikern der Blues Brothers über Songs von Joe Cocker, der Spencer Davis Group und Blood, Sweat & Tears bis hin zu modernen Arrangements von Chicago und Tower of Power. Für die Power sorgen zwei stimmgewaltige Sänger, ein fünffach fetziger Bläsersatz und eine groovende Rhythmusgruppe.

Für Platz- und Stuhlmiete und vieles mehr erlaubt sich Veranstalter Franz Wosnitza, einen Unkostenbeitrag von vier Euro pro Person zu erheben. Damit der Einlass unkompliziert und schnell vorangeht, empfiehlt Wosnitza per Internet – www.sommerswing.de – eine Dauerkarte für alle acht Veranstaltungen zu erstehen. Aber auch an der Abendkasse gibt es Dauerkarten zu kaufen.