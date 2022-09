Auch die schönste Sommerserie geht einmal zu Ende. In der RHEINPFALZ enden die von Gerhard Westenburger konzipierten und geschriebenen Reihen immer mit dem letzten Samstag in den Sommerferien. Bereits zum vierten Mal stellte sich Westenburger der Aufgabe. Unter dem Schlagwort „Lautern gestern und heute“ stellte er sechs Wochen lang (an sechs Erscheinungstagen) alte Stadtansichten dem heutigen Erscheinungsbild gegenüber – macht insgesamt 36 Teile, den Einführungsartikel nicht mitgerechnet. „Ich habe immer versucht, einen Bezug zur Aktualität herzustellen“, beschreibt Westenburger seine Vorgehensweise. Das kam an bei den RHEINPFALZ-Lesern, davon zeugen die vielen Zuschriften, die in der Redaktion eingegangen sind, die E-Mails und Anrufe, die direkt an den Autor gehen, nicht mitgerechnet.

Im letzten Teil hat sich der RHEINPFALZ-Experte für Geschichte(n) rund um Kaiserslautern dem Hauptbahnhof gewidmet, hat die Serie noch einmal Revue passieren lassen und ist dann – symbolisch - mit dem Zug davon gefahren.

Sein Ziel: Fakten unterhaltsam vermitteln

„Infotainment“ nennt Westenburger seine Texte. Den aus den beiden Wörtern „Information“ und „Entertainment“, also Unterhaltung, zusammengesetzten Begriff hat er von seiner Tochter übernommen, die in den USA lebte und arbeitete. Sicher wolle er ein paar Fakten und die richtigen Daten vermitteln, das aber unterhaltend und gut verpackt.

Bereits in den 1950er Jahren habe er mit dem Sammeln von Geschichten rund um Kaiserslautern begonnen, berichtet der langjährige Pressereferent der Stadt Kaiserslautern. Über die Jahre habe er „99 Prozent“ der rund 50 Ordner umfassenden Sammlung digitalisiert. Mittlerweile sind auf seinem Computer mehr als 30.000 Dateien zu finden, geordnet nach Themenkreisen: „Amerikaner, Franzosen, Bauwerke zum Beispiel“, zählt Westenburger auf. Die dazugehörenden Bilder hat er separat gespeichert (Sicherungskopie inklusive!) und in den Dokumenten hinterlegt, wo sie zu finden sind.

Geht er eine neue (Sommer-)Serie an, dann blättere er nicht nur durch die Dateien in seinem Rechner, sondern auch in seinem Kopf. Denn dort, berichtet er, seien immer noch viel Anekdoten gespeichert. Geschichten etwa, die im sein Großvater vor rund 70 Jahren bei Stadtspaziergängen erzählt habe. „Diese Reisen in die Vergangenheit kann jeder machen. Einfach mal die Großeltern fragen“, rät Westenburger.