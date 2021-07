In den Sommerferien findet die „Sommerschule Rheinland-Pfalz“ auch wieder in Kaiserslautern statt. Die Organisation läuft über das Referat Schulen der Stadtverwaltung. Wie die mitteilt, können Schülerinnen und Schüler aus dem Stadtgebiet in den letzten beiden Ferienwochen vom 16. bis 27. August drei Stunden pro Tag Nachhilfeunterricht sowohl in den Fächern Deutsch und Mathematik als auch gegebenenfalls in Englisch und den Naturwissenschaften erhalten. Die Onlineanmeldungen sind ab sofort unter www.kaiserslautern.de/sommerschulerlp möglich. „Wir bieten die Sommerschule an der Lina-Pfaff-Realschule plus für die Schüler der Sekundarstufe I, also Klassenstufe 5 bis 9, an sowie an der Geschwister-Scholl Schule für alle Grundschüler“, erklärt Bürgermeisterin Beate Kimmel.