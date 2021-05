Die Corona-Pandemie hat im Bildungsbereich tiefe Spuren hinterlassen. Daher veranstaltet das Bildungsbüro der Stadt in Kooperation mit dem Zentrum für Lehrerbildung der Technischen Universität Kaiserslautern (ZfL) in diesem Jahr wieder eine Sommerschule.

Der abrupte Übergang vom analogen zum digitalen Unterricht war für viele Schüler eine große Herausforderung. Gerade beim Homeschooling blieb oft das eine oder andere Schulfach ein wenig auf der Strecke, heißt es aus dem Rathaus. Wie bereits 2020 soll die Sommerschule den Schülern der Klassenstufen fünf bis acht in den Sommerferien die Möglichkeit bieten, ihre entstandenen Lücken individuell vor Beginn des neuen Schuljahrs zu schließen und gleichzeitig ein Freizeitprogramm zu erleben.

Vom 26. Juli bis 6. August erhalten Schüler, die in Kaiserslautern eine der weiterführenden Schulen besuchen, in Kleingruppen von maximal zehn Teilnehmern individuelle Unterstützung in jenen Fächern, in denen es Nachholbedarf gibt. Zur persönlichen Auswahl stehen dabei die Schulfächer Mathematik, Deutsch, Englisch und NaWi (Naturwissenschaften). Umrahmt wird das Lernen von einem Freizeitprogramm, das beispielsweise einen Upcycling-Workshop im Stadtmuseum oder einen Erlebnistag im Pfälzerwald beinhaltet. Damit komme auch der Ferien-Spaß im Sommer nicht zu kurz.

„Ich freue mich, dass wir nach der tollen Resonanz im vergangenen Jahr auch in diesem Sommer wieder eine Sommerschule anbieten können. Besonders die Kombination aus Lernen und Spaß, aus Unterricht und Freizeitunternehmungen kam bei den jungen Teilnehmern sehr gut an“, sagt Bürgermeisterin Beate Kimmel. Wie sie ausführt, werde das diesjährige Freizeitangebot unter anderem von Vereinen wie der Jugendfeuerwehr und den Pfadfindern, aber auch von öffentlichen Einrichtungen wie der Hochschule Kaiserslautern oder der Handwerkskammer der Pfalz gestaltet. „Es ist eine große Bereicherung und spricht für das Format, dass wir bei der Sommerschule auf die Unterstützung von so vielfältigen Einrichtungen und Vereinen aus der Region zählen dürfen.“ Kimmel verweist auf zahlreiche Spenden, die dieses Angebot erst möglich machen.

Anmeldungen für die Sommerschule sind ab sofort bis zum 29. Mai online unter www.kaiserslautern.de/sommerschule möglich. Die Anmeldung ist verbindlich, die Teilnehmerzahl begrenzt. Es entstehen keine Kosten, die Verpflegung für den Vormittag muss selbst mitgebracht werden. Für weitere Fragen stehen die Mitarbeiterinnen des Bildungsbüros während der Bürozeiten unter der Telefonnummer 0631/ 365-2352 oder via E-Mail an bildungsbuero@kaiserslautern.de gerne zur Verfügung.