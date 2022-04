Die Stadt bietet in Zusammenarbeit mit dem Arbeits- und sozialpädagogischen Zentrum (ASZ) und dem Zentrum für Lehrerbildung der Technischen Universität (ZfL) eine Sommerschule an. Schüler der Klassen 5 bis 8 haben in den Ferien die Möglichkeit, Lücken im Schulstoff vor Beginn des neuen Schuljahrs zu schließen.

Die Sommerschule läuft von Montag, 1. August, bis Freitag, 12. August, in Gruppen von maximal zehn Schülern – betreut von Lehramtsstudenten der TU – gibt es Unterstützung in den Fächern Mathe, Deutsch, Englisch und Naturwissenschaften. Umrahmt wird das Lernen von einem Freizeitprogramm, das beispielsweise einen Kunstkurs im Stadtmuseum oder einen Erlebnistag im Pfälzer Wald beinhaltet.

„Unsere Sommerschule bietet ein attraktives Paket aus Lernen und Spaß und erfreut sich nicht umsonst großer Beliebtheit und toller Resonanz. Ich bin daher sehr froh, dass wir das Angebot auch in diesem Sommer aufrechterhalten können“, so Bürgermeisterin Beate Kimmel. Ermöglicht werde die Sommerschule in diesem Jahr von der Förderung „Aufholen nach Corona“ des Bildungsministeriums Rheinland-Pfalz.

Die Lerngruppen werden wie in den Vorjahren von Lehramtsstudierenden der Technischen Universität Kaiserslautern betreut. Das Freizeitprogramm wiederum wird von zahlreichen Vereinen und Einrichtungen mitgestaltet. Mit an Bord sind unter anderem die Jugendfeuerwehr, die Pfadfinder, aber auch etwa die Hochschule Kaiserslautern oder die KL.digital.

Anmeldungen für die Sommerschule sind ab sofort bis 16. Mai online möglich. Die Anmeldung ist verbindlich, die Teilnehmerzahl begrenzt. Es entstehen keine Kosten, die Verpflegung für den Vormittag muss selbst mitgebracht werden. Weitere Infos unter Telefonnummer 0631 365-2352 oder via E-Mail an bildungsbuero@kaiserslautern.de