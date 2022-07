Wenn am 22. Juli das Blech im Wald musiziert, die Gitarren und die Drums mitmischen und die Waldklassik die Besucher anzieht, dann hat hier vor allem einer seine Finger im Spiel: Klaus Platz, der Revierförster.

Nein, er bläst die Backen nicht auf, um Posaune, Trompete, Tuba oder dem Sousafone Töne zu entlocken. Das überlässt er ganz und vor allem super gerne, wie er sagt, den Wandermusikanten. Die bespielen seit Jahren den offenen, waldigen Konzertsaal am Felsenweiher im Ruhetal nach allen Regeln der musikalischen Kunst und werden es einschließlich einer Huldigung an Beethoven auch diesmal wieder tun.

So ein Konzert – auch oder gerade, wenn es an einer Kulisse stattfindet, an der nicht Kunst sein Publikum trifft, sondern Reh und Wildschwein flanieren, Bäume sich vom Laub befreien und Enten im Weiher baden –, so ein Konzert braucht Strippenzieher und Macher im Vorfeld, solche wie Klaus Platz. Seit Jahren agiert er, gemeinsam mit dem Forstamt Kaiserslautern, hinter den Kulissen der Waldklassik.

„Wald kann mehr als nur Holz“

„Der Wald kann so viel mehr als nur Holz“, hört man dem Förster die eigene Begeisterung für seinen nun doch schon langjährigen Arbeitsplatz an. Kaiserslautern habe den Wald, diesen Schatz, der für frische Luft und für Erholung sorge, aber auch als Sportarena fungiere, direkt vor der Haustür. Diesem Schatz setzt Platz seit Jahren mit der Waldklassik noch eins obendrauf. „Wenn die Musik die Natur langsam schlafen schickt, die Dunkelheit ins Tal zieht und der Geruch der frisch gemähten Wiese über allem hängt, einfach großartig,“ genießt er allein schon bei Erinnerung an vergangene Konzerte, was da in wenigen Tagen wieder passieren wird.

Kaum ein Konzertsaal kann so gut und beliebig erweitert werden. „In Spitzenzeiten waren 700 Besucher da“, berichtet Platz. Das waren, mit Blick auf die Parkplatzsituation auf der Wiese, schon viel. Vorne im waldigen Konzertsaal, da ist dagegen Platz genug.

Keine Bratwurst, keine Völlerei

Die Waldklassik ist auch sonst anders, eben nur Natur und Kunst und Punkt. Keine Bratwurst, keine große Völlerei. „Klar gibt es einen Ausschank, ein Glas Wein, einen Sekt oder auch eine Brezel“, sagt Platz, aber eben auch nicht mehr.

Es wird die letzte Waldklassik, dieses Sommernachtskonzert mit den ganz speziellen Schwingungen, unter seiner Verantwortung sein. Klaus Platz, der Revierförster, er geht Anfang nächsten Jahres in Rente.