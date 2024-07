Mit den „Ramsteiner Sommernächten“ möchte das Congress Center Ramstein (CCR) wie jedes Jahr Sommer- und Urlaubsstimmung in die Region bringen. Los geht es am 12. Juli.

Immer freitags ab 19.30 Uhr bietet das CCR an sieben Abenden Live-Musik aus bestimmten Ländern an, mit thematisch passender Musik, Wein, Cocktails und Speisen. Eine begrenzte Anzahl von Bierzeltgarnituren steht zur Verfügung, die jedoch nicht vorab reserviert werden können. Der Eintritt ist jeweils frei.

Die meisten Bands sind gute alte Bekannte. Auftakt ist am 12. Juli mit dem karibischen Abend und der Band Riddim Posse. Die Liebe zu Reggae und Soca führt die aus fünf Nationen stammenden Musiker zusammen. Sie haben sich laut Band-Info ganz der karibischen Musik verschrieben und sind „mit ihrem unverwechselbaren Sound einzigartig in Europa“. Die markante Stimme von Leadsänger Wayne Dallaway, das Spiel des Trompeters Kirt Dallaway sowie die Rhythm-Section, Steeldrums und mehrstimmiger Gesang machen die reizvolle Mischung dieser Band aus.

Wiederhören mit alten Bekannten

Am 19. Juli heizt die Band Vulcano zur italienischen Nacht ein. Die Italo-Band wurde vom Musikerpaar Rossana & Dino kreiert. Sie begeistern schon seit 2014 in kleineren, abwechslungsreichen Formationen. Die Dubbeglas-Brieder kommen am 26. Juli erneut zur pfälzischen Nacht. Das Party-Duo aus „Schorle Gidda Willi“ (Willi Brausch) und „Dubbe Sax Olli“ (Olli Herrmann) möchte Stimmung und Feierlaune verbreiten.

Die irische Nacht findet am 2. August mit dem Duo Double Shot statt. Geschossen wird an diesem Abend aus allen Rohren: mit Gitarre, Cajon, Akustik-Bass und zweistimmigem Gesang. Stefan Hoor und Oliver Brill hatten sich auf einer Geburtstagsfeier kennengelernt und entschieden, zusammen zu musizieren. Die beiden spielen Rock, Folk und Country. Auch ein umfangreiches Irish-Folk-Programm haben sie zusammengestellt.

Country bis Karibik

Mit den Cuban Affairs startet am 9. August die kubanische Nacht. Geboten werden Son, Rumba, Mambo, auch Salsa und Stücke wie „Guantanamera“, „La Paloma“ oder „Mambo Nr. 5“. Die Musiker möchten Urlaubsträume wecken. „Viva Brasil“ heißt es am 16. August. Die „Viva Brasil Show“ wurde 1996 von Eliana Silva-Knapp gegründet. Seitdem ist die Gruppe durch Tourneen, Funk und Fernsehen bekannt geworden. Die Formation gehört mittlerweile zur gefragtesten der Branche.

Mit der amerikanischen Nacht gehen am 23. August die „Ramsteiner Sommernächte“ zu Ende. Für die passende Stimmung will dann die Jim Everett Band sorgen. Everett kam als 17-Jähriger durch die Army nach Deutschland, wobei es ihn irgendwann in den Hunsrück verschlagen hat. Seit über 30 Jahren präsentiert die Band originale „American Country Music“.